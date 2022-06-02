美股續回檔，亞股跌多漲少，台股2日也再下殺，外資仍賣超並匯出，拖累新台幣連二貶，終場收在29.3元兌1美元，來到一周新低，貶值1.18角，為連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.78億美元。

新台幣同步收周線，本周累計小貶3.8分或0.13％，周線結束連二升。外匯交易員表示，聯準會（Fed）褐皮書報告顯示美國經濟增速放緩，市場對美國經濟衰退擔憂持續發酵，美股四大指數全墨，主要股市紛紛回檔，台股端午節連假前賣壓湧現，開低震盪最後下跌122點至16,552點，新台幣同步走弱，上演股匯雙挫，跌破29.3元。

外匯交易員指出，外資繼續賣股提款走人，賣超力道略縮小至84億元，且出口商還是沒有明顯拋匯動作，僅實需拋補進場，使得盤中新台幣一度觸及29.4元。目前先關注3日將發布的美國非農就業數據表現，影響端午節連假過後的外資動向，短線預料新台幣應是偏弱格局居多。