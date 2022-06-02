今天（6月2日）12時00分，中國大陸汽車運營商吉利汽車在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座01組衛星發射升空，9顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得成功。

新華社報導，這組衛星主要用於智能聯網汽車未來出行服務、車機、手機衛星交互等相關技術研究及驗証，支撐相關海洋環保公益行動。這次任務是長征系列運載火箭第422次飛行。

路透報導，吉利說，預計到2025年，會完成63個衛星在軌道上，並最終計劃完成一個240個衛星組成的衛星星座。

吉利成為全球第二家擁有相關航天業務的主要汽車製造商。 美國的SpaceX公司由特斯拉公司（TSLA.O）執行長馬斯克擁有，其提供商業網際網路服務的星鏈（Starlink）網路，有2000多顆衛星在軌道上。 星鏈計畫擁有由4408顆衛星組成的第一代網路。

吉利表示，除了為自動駕駛汽車提供高精度定位支援外，其網路還將提供其他商業功能，如在9月的亞運會上提供通訊服務。這些衛星的執行壽命為五年，將在地球大氣層中解體，不會在太空留下任何碎片。