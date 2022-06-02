香港立法會今（2日）通過香港議員李梓敬提出的「改革公務員制度，提升政府效能」議案差。李梓敬表示，過去香港公務員因表現問題被凍薪、解職、懲處數字極少，未來港府須多思考如何改革公務員制度。香港公務員事務局局長聶德權對此回應，公務員晉升依據客觀準則決定，包括品格、才幹和經驗等，並稱，過去五年，共有155名公務員被免職，只計2021／22年就有51人，「希望大家不要誤以為公務員是鐵飯碗」。

李梓敬指，香港議員對於香港公務員升遷及薪酬等制度都有不同意見，尤其第5波疫情下種種現象，讓社會對公務員制度有所關注。

聶德權則回應，港府重視公務員品行操守，對於個別涉嫌違法或違紀的公務員，會根據機制嚴肅處理。他稱，在2017／18年至2021／22年五個財政年度，共有1124名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行須接受紀律行動和懲處，當中有155人被免職，只計2021／22年就有51人，希望大家不要誤以為公務員是鐵飯碗。

他提到，即使沒有違法違紀，但有關人員若果表現持續欠佳，或因某些原因令政府對其公職失去信心，可根據《公務人員(管理)命令》第12條，基於公眾利益，著令公務員退休，終止聘用有關人員，此類個案在2021年有70例，涉及拒絕簽署聲明的人員。