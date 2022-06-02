元宇宙話題持續火熱，亞太電(3682)今年4月推出XLAND元宇宙共享平台，打造個人和企業用戶的元宇宙共享空間，提供多人在線互動的3D沉浸式體驗，上線至今寫下數萬人次到訪佳績。XLAND再宣布，推出社群互動投票新功能，擴大元宇宙社群體驗，消費者可透過Avatar(數位分身)於3D虛擬空間，感受新奇的投票體驗外，企業主可依其產品或品牌需求，與XLAND合作，舉辦OMO之線下整合元宇宙線上票選活動，透過社群功能和用戶即時互動，達到吸引粉絲、引入人流、洞悉消費者需求、提升品牌曝光等目的。XLAND未來將持續新增企業專屬Avatar產品導覽、產品導購等功能，搭配元宇宙沉浸式互動體驗，讓觸及用戶的方式與體驗更新穎多元。

亞太電表示，XLAND共享元宇宙自4月中旬上線至今已吸引數萬人次到訪，用戶平均停留時間近40分鐘，顯示民眾對於元宇宙虛擬世界沉浸式體驗與服務接受度高。在服務規劃上，盼未來更多夥伴一同加入XLAND，擴大元宇宙生態系。元宇宙虛擬場域除了任務體驗外，未來企業主透過XLAND舉辦投票活動、虛擬展售、Avatar導覽、導購等服務，搭配元宇宙新奇體驗，讓企業和用戶在元宇宙「玩」在一起，拉近與消費者間的距離。目前XLAND與Wondercise健身社群服務，以及MOVE V運動平台洽談合作，近期將推出Mover Origin NFT產品專區，並舉辦即時導覽Party，一鍵銜接下單網頁進行購買結帳，所購買的商品或服務會主動送給用戶，讓即時互動、社群、娛樂消費都在元宇宙空間完成，成為數位生活一部分，豐富元宇宙社群體驗。

據XLAND內部數據統計， XLAND首波推出服務，以主打影音娛樂類的MetaShow最受歡迎，上線至今參加音樂才子張雨生、聲林之王3郭家瑋線上音樂會活動的累計Avatar到訪人次佔比高達近50%，第二名和第三名分別為MetaTalk與元宇宙ESG希望樹，數據顯示元宇宙影音類服務、ESG等議題備受用戶關注。

亞太電表示，6月將於MetaTalk持續推出多場「做自己」名人講堂系列，集結了Wondercise行銷長陳愷昀、gemmi音樂遊戲社群平台創辦人聞芹利、力宇教育事業董事長王琮旭、RE:DREAMER商務總監胡新致等來自新創、科技、財經與藝文等各界名人， Avatar透過元宇宙形式，以沉浸式講座，感受元宇宙新奇體驗。