因疫情影響停辦2年台北國際書展，2日起一連6天在台北世貿一館展開閱讀嘉年華會，高雄市立圖書館串聯台北國際書展「城市在閱讀」活動，即起至7月31日規畫10場串聯書展、6場講座，期待能與市民共享閱讀樂趣。

串聯台北國際書展，高市圖系列講座將於6月12日邀請曾獲多項文學獎項的黃崇凱到總館分享「我們在哈瓦那的人」。知名作家鍾文音則於6月18日在高市圖河堤分館，從入圍「小說獎」的作品《別送》跟讀者聊聊創作養分和情感。

繪本作品在色彩與文化風土意象都格外鮮明的插畫作家王春子，6月25日將以「從未想過會拜訪的遙遠故事－約旦」在大東分館舉辦講座；暢銷書作家王文華另於7月3日在李科永分館，分享他的《時光小學》系列作品。

高市圖與台北國際書展串連活動，5月底於右昌分館初登場，2022年台北國際書展大獎的創作者貓魚帶來她的得獎作品《怪獸媽媽》，並帶領讀者們一起觀察作品圖像中隱藏的有趣小細節，讓小朋友發出陣陣驚呼，現場笑聲不斷。