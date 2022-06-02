英國《泰晤士報高等教育特刊》日前公布「2022亞洲地區最佳大學」排名，來自個33國家、616所大學入榜，台灣40所大學上榜，6所進入前100大，其中「中亞聯大」兄弟校、雙雙入榜，中國醫大排行35名、全台第3名、私大第2名；亞洲大學排名第78名、全台第6名、私大第3名、非醫學類私大第1名。

中亞聯大董事長蔡長海表示，多年來一直期許中醫大、亞大能分別登上各項世界大學排名，彰顯辦學績效獲國際肯定。如今兩校都進步到100名內，欣慰之餘，期勉「中亞聯大」能百尺竿頭，不斷精進。

亞洲大學校長蔡進發說，創校21年的亞大，是全台最年輕的大學，今後秉持邁向國際一流大學而奮力前進，是不變的原則。近年成立AI中心、元宇宙教學…等等10餘個研究中心，全校推動大數據、人工智慧、物聯網、區塊鍵等科技趨勢的數位學習。

蔡進發表示，配合聯合國永續發展SDGs17項目標的保護地球、環境永續，培育「綠金人才」方面，亞大已有1460門課程融入SDGs，全校師生正深耕永續治理、環境保護，盡國際社會責任而努力。「中亞聯大」與亞馬遜AWS創設「智慧醫療」雲創學院，培育大健康產業人才，提供智慧醫療的國際人力。

中醫大校長洪明奇指出，該校論文發表數3712篇，比前一年成長50％；根據最近U.S.News「世界大學排名」，校方在4項領域排名台灣第1有3項排名第2。有多項專利技轉、衍生企業的成果，對醫療及經濟多所貢獻，使中醫大具有邁向世界一流大學的雄厚實力。