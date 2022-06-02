踢到鐵板！有正妹在臉書分享識破詐騙賣家經過，她表示日前上網購物，賣家向她表示已寄出商品，並傳送照片給她，但是圖中太多疑點，當場被她識破，並一一提出疑點，超商店員已換新制服、咖啡機台已更新，咖啡機上的廣告耶誕節貼紙是大前年的樣式，甚至她直接表明自己曾在該店當過店員，徹底的打臉詐騙賣家。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示日前上網購物，賣家傳商品已寄出照片給她，但她一眼識破對方是詐騙賣家，並上傳和賣家對話照片與網友分享；雙方對話可見，賣家傳送1張商品寄出照片，並傳送訊息「寄完喔」，但是正妹看見照片回應，小7的制服是很久之前的款式，但對方卻辯稱該地區超商還沒有換裝，卻反遭正妹打臉「忘記跟你說，我是小7的店員」。

正妹網路購物，賣家傳了「商品已寄出」照片，直接被正妹打臉並直指對方詐騙賣家。（翻攝自臉書爆廢公社）

然而，賣家卻繼續強辯「超商有些也還沒裝修新的」，最後正妹忍不住了直接點出照片中的2台咖啡機已經絕版，咖啡機上的貼紙廣告是「大前年耶誕節」，並直接向賣家表示自寄曾在此高雄鳳山某超商當過店員，早在前年就換新的制服了。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「要是他拍到的是妳，就更好笑了」、「我覺得洩露太多改進方案了」、「真的很爛欸，而且寄出去都是拍收據才正確」、「那個聖誕樹是好幾年前的圖案，我有類似的文件夾」、「等等，教太多了，詐騙會升級的」、「有笑有推，詐騙踢到鐵板」、「直接跟他要收據的QR cord」、「踢到鐵板」。

另外還有網友表示貨物箱上的貨單早也不一樣「那個交貨便的紙 現在也不是長這樣喔」、「那張交貨便的紙在那時候我才國中吧」、「交貨便貨單早就直接印貼紙了」、「那個交貨便也是很久以前的塑膠袋包裝，現在都印一張貼紙直接貼上去了」。