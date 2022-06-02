有巢氏房屋好市多紅瓦厝加盟店在店東謝秉叡帶領下，創業加盟短短14個月，好成績就驚艷台中同業！今年3月份就成交了30件，單月業績高達1,400萬元，統計今年第一季已經成交近70件、業績直逼2,800萬元。

進入房仲業以前，謝秉叡資歷豐富，除了有6張水電證照，還曾以發明家的身分，榮獲德國紐倫堡國際發明展－世界銅牌獎！過去還是一名「天空守護者」，曾經擔任中華民國飛官的經歷，讓他擁有極高的抗壓性。

2021年他決心創業時，即便店裡只有3位新手經紀人、一個月租金就要20萬元，壓力驚人，但，他短短3個月就招募到21位夥伴，齊心打拼。過去這一年，團隊人數已逼近30人、累積業績更直逼1億元大關。

進入房仲業以前，謝秉叡除了有6張水電證照，曾獲得德國紐倫堡國際發明展－世界銅牌獎，而且還是中華民國飛官。（有巢氏房屋提供）

以「誠實」服務客戶 贏得好口碑和好業績

在房仲產業11年的經驗中，謝秉叡歷經信義房屋的直營訓練、待過不同的房仲加盟體系，對於永慶房產集團的「先誠實再成交」企業文化深感認同。

謝秉叡表示，過去，前輩在教的時候，多會以話術去跟客人接洽，經過這10年，話術已經不存在我的字典裡，因為誠實服務更簡單，站在對方立場設想、發揮同理心，提供揭露到門牌的成交行情，讓客戶覺得跟我們買賣很放心。也因為服務口碑好，客戶再轉介親朋好友的機會也多。

謝秉叡也十分讚賞永慶房產集團在科技工具上的超前部署！尤其是〈實境找房〉服務，搭配全景照片和Google街景，協助消費者在家輕鬆了解房屋內部細節與周圍生活圈，加快找到夢想屋的效率，在疫情爆發期間，讓服務仍不間斷。搭配〈i行動〉、〈行動智能經紀人APP〉，從開發、銷售、客戶經營到成交後服務，皆讓服務效率加倍。

此外，〈永慶房仲網〉和其他數位行銷工具也助攻高業績，透過持續提升物件的曝光點閱率、客戶來電、留言洽詢率等方式，光是今年3月網路來電客就高達65組客戶，幾乎是過去的2倍，業績當然倍增。

推崇永慶房產集團在科技工具上的超前部署！讓疫情期間，服務不中斷。（有巢氏房屋提供）

謝秉叡持續帶領同仁回饋做公益，定期捐米、捐物資給弱勢團體，以實際行動回饋社會。（有巢氏房屋提供）

跨品牌聯賣 帶進1,800萬業績

謝秉叡進一步分析，還有跨店、跨區域、永慶加盟四品牌的「深度聯賣」制度，消費者委託任一間加盟店，就能享有永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店的經紀人服務，且完善的聯賣環境和機制，業務同仁都能安心與友店合作，加速配案與成交速度。有巢氏房屋好市多紅瓦厝加盟店成立一年來，光是與友店聯賣成交，就帶進1,800萬元的業績。

「不管做任何事情，站在他人立場，利他利己！」這是謝秉叡的座右銘。他也這樣呼籲同仁，期盼以寬闊胸襟服務消費者，即便這次沒成交，客戶也會把好服務銘記在心，一旦有買賣屋需求，客戶就會回頭尋求他的服務。同樣的利他精神，也展現在謝秉叡持續帶領同仁做公益，定期捐米、捐物資給弱勢團體，期以實際行動回饋社會。

謝秉叡創業一年多成績輝煌，從專業經理人、轉換成經營者兼管理者的店東角色，他坦言，店裡員工大多由8年級生組成，他付出很多時間和心力在教導新人，不管是第一次接觸客戶、見面洽談、收斡旋、簽約成交等，即使他不在經紀人旁邊，也會透過〈行動智能經紀人APP〉掌握狀況，引導經紀人解決問題、順利成交。

他手把手地教導傳授，也讓員工的業務能力在短時間迅速成長，他笑說，「雖然我無時無刻都要接電話，但忙碌的生活，讓我樂在其中！」因應現階段房地產市場變動快速，加上團隊新人多，所以，目標「穩扎穩打、提升專業能力、衝刺團隊業績」，慢慢為中長期的展店目標，打下穩健基礎。