央行今發布預告修正「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文，新增金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。

央行表示，目前傳統銀行的準備金申報以營業日為主，也就是周六和周日不申報；但隨著傳統銀行也切入網銀的業務，部分網銀交易在周六、日交易量大，已經進行系統調整，改為每日結帳，據此，央行應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向央行申請以每日帳列餘額申報準備金。換言之，傳統銀行的準備金申報可選擇以營業日或每日申報，但純網銀則必須是每日申報。

央行配合「電子支付機構管理條例」於110年7月1日修正施行，原電子票證之用語修正為儲值卡，另參酌準備金實務作業需要，爰擬具「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」部分條文修正草案，並依據行政程序法辦理草案預告，以徵求各方意見。

本次共計修正8條，修正重點如下：

（一）配合「電子支付機構管理條例」之修正，將「電子票證」一詞修正為「儲值卡」。（修正條文第3條及第5條）

（二）明定基層金融機構收受定期性存款，依本行規定條件轉存農業行庫，並報送相關報表者，免提準備金。（修正條文第3條）

（三）增訂受託收管機構對準備金提存不足者追收利息，為本行委託事項，並由該受託收管機構收妥後繳交本行。（修正條文第6條）

（四）明定金融機構撥存於本行業務局「跨行業務結算擔保專戶」或受託收管機構同性質專戶之存款，得抵充實際準備金之最高額度為當期應提存準備金之一定比率，由本行公告之。（修正條文第7條）

（五）純網路銀行及部分傳統銀行之網路銀行業務，均為24小時營運，全年無休，且每日進行結帳作業；為應實務需求，增訂金融機構如每日進行結帳作業者，得向本行申請以每日帳列餘額申報準備金。（修正條文第9條及第10條）

（六）配合實務作業，酌作文字修正。（修正條文第14條及第15條）