梁女向友人借來的瑪莎拉蒂車輛。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄梁姓女子開著借來的瑪莎拉蒂逆向行駛在路上，警方見狀向前攔查，示意梁女靠邊停車，但梁女卻不予理會，警方追了2個路口才將梁女攔下，結果發現梁女身上散發濃濃酒味，要酒測時，她卻斷然拒測，不僅現場被開了18萬元罰單、駕照也被吊銷2年，甚至吊扣瑪莎拉蒂牌照2年，害原車主真的是「目屎那滴」。

自強路派出所員警今年5月31日深夜4時許巡邏時，在前金區文武二街見一輛白色瑪莎拉蒂逆向，員警見狀以蜂鳴器呼叫瑪莎拉蒂靠邊停車，但瑪莎拉蒂駕駛絲毫不理會，更隨即左轉離開，員警尾隨該車並於成功一路與光復二街口將其攔停。

攔下後發現駕駛人為28歲梁姓女子，下車後散發濃濃酒味，並向警方表示稍早有在酒吧與友人飲酒，當警方要酒測時，梁女直接拒絕酒測，員警依程序告知梁女拒測相關罰則是新台幣18萬元罰鍰、現場移置保管車輛、吊銷駕駛執照2年、接受道路安全講習及吊扣車輛牌照2年時，梁女雖當下非常驚訝說「還要吊扣牌照2年？」但是仍然不願接受酒測。

據了解，瑪莎拉蒂的車主是梁女友人，而梁女拒絕酒測反而害了車主被吊扣牌照2年，令車主真的是「目屎那滴」。員警依規定舉發並將該部車輛移置保管。