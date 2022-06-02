鼓勵員工多與家人互動，享受家庭生活，台灣房屋與最重視家庭社會福利的歐洲國家同步，率先推出「台灣房屋家庭日」回饋辛勞的同仁，給予每月兩個半天的特別充電日，台灣房屋愛屋及烏，鼓勵同仁多增進家庭時光，一年增加24個半天假，共創家庭美好回憶。

台灣房屋關心員工身心健康，同時重視同仁家庭生活，首創業界成立「離職復職服務中心」與「解憂隨身聽」服務，今起更融入國際思維，再推出「台灣房屋家庭日」的好福利回饋員工，在實踐ESG＋善盡社會責任的範疇內更進階，羨煞不少從業人員，無論工作或家庭皆給予同仁，最好、最優質的職場環境與心靈庇護，讓同仁都能樂在工作！

台灣房屋集團總裁彭培業表示：「幸福的社會，來自幸福的家庭。期望大家在工作領域與家庭生活能取得平衡，擁有最健康、充實的優質生活品質。」因此，台灣房屋時時建構職場友善環境、推動多項福利創舉，成為房仲業領頭羊，希望透過家庭日，讓職場同仁更有時間陪伴家人，同時也做更好的充電服務客戶。