砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）5月營收較4月略增5.31％、達1.97億元，年減幅度收斂至47.99％，今年前五月營收9.95億元，年減45.29％。公司指出，手機回穩、WiFi需求回溫，第二季營收是全年谷底，隨大陸解封及經濟刺激，下半年手機需求將較上半年好，有助第三季營收表現。

宏捷科指出，WiFi方面自今年1月起開始增加，客戶不僅對舊產品回補庫存，新產品需求也增溫，整體WiFi需求回溫，目前看來將逐月增加，WiFi 5與WiFi 6皆然，雖然現階段以WiFi 5比例稍高，但WiFi 6逐漸成為主流，預期下半年WiFi 6需求將超越WiFi 5。

針對宏捷科營收占比，目前手機約占八成、WiFi約兩成。大陸市場因疫情封控政策，導致手機銷售低迷，戰爭、通膨等因素也或多或少有影響，宏捷科手機客戶相對保守，目前也還在消化庫存，不過，部分客戶產品已看到開始回補庫存，或打進下世代新產品，帶動需求。

整體來說，隨大陸解封，加上政府實施經濟刺激政策，公司預期，下半年手機需求將較上半年好，雖成長幅度目前尚無法預測，但已看到回穩，是好事一樁。針對宏捷科6月單月營收，法人預估，年成長雖仍將呈負數，但應可維持月增節奏，漸入佳境。

宏捷科目前產能利用率約40～50％左右，法人認為，宏捷科第二季將是全年營收谷底，也因毛利率取決於產能利用率，因此，預期毛利率也將隨之較第一季的22.73％略低。

一如產業共識，「需求並不是消失，而是遞延」，不僅手機，包括自駕車、低軌道衛星、元宇宙AR/VR等商機，都與三五族砷化鎵、氮化鎵等有高度相關，宏捷科對長期趨勢仍深具信心；與中美晶、環球晶的合作方面，計畫今年年底前將製程定下來。