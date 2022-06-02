套餐均附蔬食自助吧。（柯宗緯攝）

台灣餐飲新貴「樂多多集團」旗下台式火鍋新品牌「狂一鍋」，首度插旗南台灣，近期進駐高雄MLD台鋁搶市。（柯宗緯攝）

麻辣炙燒牛肉鍋。（柯宗緯攝）

台灣餐飲新貴「樂多多集團」旗下台式火鍋新品牌「狂一鍋」，首度插旗南台灣，近期進駐高雄MLD台鋁，即日起至6／10開幕期間到台鋁店，點餐開鍋加贈「海上花」海鮮盤。另外，「狂一鍋」全台門店6月推出「加5元多5件」的外帶優惠，每人平均只要145元，即可在家安心嗑鍋。

「狂一鍋」 將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，口味有功夫排骨酥、蒜香蛤蜊生氣鍋、迎春生炒花枝、私房酒香花雕雞、藥膳大雞腿鍋，套餐價299元起。其中，特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出濃濃台味的「客家鹹湯圓」湯底，挑戰開發傳統口味的更多可能。

黃景龍表示，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，是研發過程中最大的考驗，營造出「客家鹹湯圓」湯底濃醇口感與香氣渲染力的秘密武器，正是「台菜95味」中的胡椒粉與紅蔥酥。。

「狂一鍋」另一亮點，是每天現炸獨家配方醃製的排骨酥，結合柴魚高湯，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛／豬／雞肉或是海鮮。另外桌邊現炒的生炒花枝與私房酒香花雕雞也毫不馬虎，透過熱炒帶出的鍋氣與酒香，讓食材的口感更豐富多層次。

套餐均附蔬食自助吧、4款精選嚼勁十足的關廟麵，飲料當然要挑最台的芭樂汁暢飲，餐後再來個霜淇淋，才算是圓滿整個新台式火鍋的儀式感。

歡慶「狂一鍋」首度南下，進駐高雄MLD台鋁生活廣場，即日起至6／10開幕期間到台鋁店，點餐開鍋加贈「海上花」海鮮盤乙份 (如圖，季節性海鮮三品／ 價值128元) 。

同時「狂一鍋」全台門店6月推出「加5元多5件」的外帶優惠，點購「超狂外帶餐／580元」，除了內含二份肉盤，每份套餐最多可以加5元來選購梅花豬／培根豬／軟嫩雞腿／火鍋料拼盤／巴沙魚／蛤蜊／虱目魚漿 (七選五) ，不僅超過1公斤的肉量，每人平均只要145元。

MLD台鋁生活廣場也同步推出開幕同慶優惠，6／3～6／20只要憑館內消費滿額發票，即贈送高雄科工館3D電影院入場券、餐飲品牌折價券等好禮；此外憑MLD台鋁會員卡、秀泰影城電影票根至狂一鍋開鍋消費，每份套餐贈送「功夫排骨酥」一份，要讓消費者吃火鍋也能品嘗到濃濃台味。