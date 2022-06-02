屏東2日新增2773例確診，縣府衛生局表示，疫情呈現北降南升現象，南部即將進入高原期，縣府已啟動醫療分流，呼籲民眾一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞，讓醫療量能留給真正需要緊急救護的人。

衛生局指出，疫情連日居高不下，為減輕醫療負荷，縣府啟動的分流機制包括遠距視訊診療、防疫門診、一站式服務等，全屏東有390家基層診所含衛生所在內，提供看診、領快篩劑服務；另快篩陽性者可至15家防疫門診、143家診所及衛生所，透過視訊或現場，提供判定、看診、領藥一站式服務。

據衛生局統計，2日公告確診2773人中，2246人快篩陽判確診，占確診量81％。其中醫院研判868例占38.6％，基層診所研判1378例佔61.4％。

至於兒童因病就醫部分，若經急診醫師診視後，視需要即安排兒科專科醫師會診，該服務有寶建醫院、安泰醫院、輔英醫院、恆春基督教醫院等提供；屏基則可執行24小時兒科急診看診；另屏東基督教醫院、安泰醫院、國軍屏東及高榮屏東醫院也開設兒童急、門診綠色通道，減少等待時間。

此外，12至17歲校園第三劑疫苗施打也將於6日開始安排，衛生局統計，有意願施打第三劑疫苗的人數為2萬2840人，縣府已經向中央提出疫苗需求量。

縣府表示，2日是BNT兒童疫苗入校施打第3天，共施打720人，全屏東累計施打3萬1687人，施打率達 77.8 ％，目前施打疫苗的孩童並未出現不良反應的情況，剩餘尚未施打的學童人數並不多，中央會陸續撥補疫苗施打，請家長不用擔心。

截至2日，屏東縣居家隔離現管人數4152人，今日解隔2223人；居家照護累計38500人，解除28949人，現管9551人。