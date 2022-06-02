雲林縣虎尾科大太陽能無人機飛行逾15小時，打破全台紀錄。（虎尾科技大學提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾科技大學飛機工程系近年來全力發展「高空長滯太陽能無人機」，去年完成10小時35分鐘的長時間飛行全台紀錄，2日無人機自凌晨2點起飛，飛行時間突破15小時刷新紀錄。一般無人機可代替人力到危險場域勘察，「高空長滯太陽能無人機」更能突破地形與電力限制，極具發展潛力。

虎尾科大太陽能飛機團隊自2014年投入「高空長滯太陽能無人機」研究，初期自製1台翼長10公尺的「月光飛行號」，後加以改良縮小為翼長5公尺，2020年參加成功大學舉辦的「綠能無人機大賽」，由於難度相當高，38支參賽隊伍僅有2隊完賽，第1名從缺，虎科大拿下第2名。

虎尾科大飛機工程系副教授林中彥表示，去年10月太陽能飛機團隊挑戰長時間飛行，以直播方式進行，結果成績達10小時35分鐘，創下全台最佳紀錄，經過半年的準備，2日在虎尾鎮馬光新興農場再次挑戰，凌晨2點順利起飛，飛行時間突破15小時，成功刷新之前紀錄。

林中彥說，一般無人機受限於電池電量，無法長時間飛行，太陽能無人機的優點在於可利用太陽能充電，不僅白天電量無虞，夜晚也可藉由白天充飽的電池繼續飛行，實現24小時全天候飛行目標，甚至可以長達數天不下地。

林中彥指出，目前虎科大的太陽能無人機可飛行高度約500至1000公尺，目標是突破3000公尺，若能克服高度限制，加上長時間滯空能力，未來可作為大氣層內人造衛星，與大氣層外人造衛星互相配合，還能協助空汙監測、火場上空探測等，前景相當看好。