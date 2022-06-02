台中大肚區清潔隊用心整理資源回收清運回來的輪椅與各種醫療輔具，並轉贈給需要的民眾，讓舊物新生、也讓愛延續傳遞。（大肚區清潔隊提供／謝瓊雲台中傳真）

大肚區清潔隊，將平日清運回收的二手輔具，經過逐一檢視確認狀況堪用後，在消毒重新整理，轉贈給有需要的弱勢民眾或在地公益團體與社福機構。（大肚區清潔隊提供／謝瓊雲台中傳真）

大肚區清潔隊，將平日清運回收的二手輔具，經過逐一檢視確認狀況堪用後，在消毒重新整理，轉贈給有需要的弱勢民眾或在地公益團體與社福機構。（大肚區清潔隊提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市大肚區清潔隊讓愛延續，化身「暖心推手」，將回收來的各式堪用輔具，經過逐一檢視、整理、消毒，再轉手捐出、贈送給在地有需要的機構或弱勢民眾，今年以來就捐出26件輔具，不僅發揮延物續命、愛物惜物的環保精神，還能幫助有需要的人，生活上更加方便獨立、更有品質，深獲各界好評。

每一個二手輔具的背後，都藏有一個暖心送愛、為愛前行的故事；大肚區清潔隊長何國仲表示，清潔隊日常清運作業，還有每到台中清潔月、協助民眾清運大型垃圾時，常會回收到輪椅、助行器、拐杖、醫療床等醫療輔具，多數外觀、結構功能仍十分良好。

何國仲說，全新的醫療輔具價格，都不便宜，很多民眾因為意外受傷、生病，急需使用，但可能病癒、康復後就不再需要了，為了使物盡其用、再次賦予回收物品嶄新生命，因此同仁都會將回收的輔具，重新整理、消毒後，再捐贈給有需求的機關團體或弱勢民眾免費領取使用，盼能讓愛延續。

由清潔隊回收並重新整理過的的各式輔具，都陳列在王田里的活動中心內，供因疾病所需、有行動困難的民眾使用；近期陸續接獲弱勢民眾家屬、社區護理之家、大肚在地的椰奶屋社區長照機構，還有追分火車站等，派員前來登記挑選，發現其中又以輪椅的需求性最高。

大肚區隊更貼心提供輔具運送服務，不方便出門的民眾，聯繫登記後就能輕鬆在家等候、收到輔具。統計今年度以來至5月底為止，已捐贈出9部輪椅、7個助行器、5座便器椅、2付拐杖，與3張醫療床等，總計26件，提供給5個公益團體及照護機構、7個弱勢家庭領用。

大肚區清潔隊的班長林君諺也提到，每次休假搭火車經過追分車站，看到隊上同仁們大家一起合作完成清潔整理的輪椅，重新在車站裡服役，服務有需要的民眾，心中就覺得暖暖的；雖然清潔隊的工作時常很辛苦、吃力，一想到工作中還是能夠做一些好事、回饋社會，幫助到有需要的弱勢民眾，就覺得許多辛苦都有了回報、也很有意義。

環保局長陳宏益表示，為民服務不只要做到好、做到滿，更要做到民眾的心坎裡。大肚區清潔隊資源回收送暖服務，深獲受贈者的感謝與好評，原本可能淪為大型垃圾的二手輔具，賦予新使命、有了新主人，讓愛延續下去，也符合環保局資源回收再利用的理念；呼籲民眾養成隨手做環保的習慣，持續重視環保，共同提升環境品質。