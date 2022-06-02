台中市大肚區清潔隊讓愛延續，化身「暖心推手」，將回收來的各式堪用輔具，經過逐一檢視、整理、消毒，再轉手捐出、贈送給在地有需要的機構或弱勢民眾，今年以來就捐出26件輔具，不僅發揮延物續命、愛物惜物的環保精神，還能幫助有需要的人，生活上更加方便獨立、更有品質，深獲各界好評。
每一個二手輔具的背後，都藏有一個暖心送愛、為愛前行的故事；大肚區清潔隊長何國仲表示，清潔隊日常清運作業，還有每到台中清潔月、協助民眾清運大型垃圾時，常會回收到輪椅、助行器、拐杖、醫療床等醫療輔具，多數外觀、結構功能仍十分良好。
何國仲說，全新的醫療輔具價格，都不便宜，很多民眾因為意外受傷、生病，急需使用，但可能病癒、康復後就不再需要了，為了使物盡其用、再次賦予回收物品嶄新生命，因此同仁都會將回收的輔具，重新整理、消毒後，再捐贈給有需求的機關團體或弱勢民眾免費領取使用，盼能讓愛延續。
由清潔隊回收並重新整理過的的各式輔具，都陳列在王田里的活動中心內，供因疾病所需、有行動困難的民眾使用；近期陸續接獲弱勢民眾家屬、社區護理之家、大肚在地的椰奶屋社區長照機構，還有追分火車站等，派員前來登記挑選，發現其中又以輪椅的需求性最高。
大肚區隊更貼心提供輔具運送服務，不方便出門的民眾，聯繫登記後就能輕鬆在家等候、收到輔具。統計今年度以來至5月底為止，已捐贈出9部輪椅、7個助行器、5座便器椅、2付拐杖，與3張醫療床等，總計26件，提供給5個公益團體及照護機構、7個弱勢家庭領用。
大肚區清潔隊的班長林君諺也提到，每次休假搭火車經過追分車站，看到隊上同仁們大家一起合作完成清潔整理的輪椅，重新在車站裡服役，服務有需要的民眾，心中就覺得暖暖的；雖然清潔隊的工作時常很辛苦、吃力，一想到工作中還是能夠做一些好事、回饋社會，幫助到有需要的弱勢民眾，就覺得許多辛苦都有了回報、也很有意義。
環保局長陳宏益表示，為民服務不只要做到好、做到滿，更要做到民眾的心坎裡。大肚區清潔隊資源回收送暖服務，深獲受贈者的感謝與好評，原本可能淪為大型垃圾的二手輔具，賦予新使命、有了新主人，讓愛延續下去，也符合環保局資源回收再利用的理念；呼籲民眾養成隨手做環保的習慣，持續重視環保，共同提升環境品質。
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