受惠於客戶轉單效應，德微(3675)5月合併營收為1.92億元，較上月成長2%，再創單月歷史新高，德微董事長張恩傑表示，公司以車用及工控產品發展為主軸，預期2022年到2024年業績將逐年成長，2024年可以讓大家看到德微「多元產品、數箭齊發」。

近期大陸因疫情因素、於4月起進行上海及週邊城市之部份封城，德微因公司生產基地位於台灣，未受任何影響，受惠於客戶轉單效應之挹注，以及集團資源整併，德微5月合併營收為1.92億元，較上月成長2%，年成長12%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為9.08億元，年成長15%。

德微表示，對第2季營收與獲利審慎樂觀看待，預期今年上半公司合併營收較去年同期成長13.5%~14.5%，獲利因公司整體生產效率與效能穩定成長，預計上半年續創「三率三升」佳績，毛利率為36.2%~37%(較去年同期31.5%成長)、營業利益率為18.5%~19.5%(較去年同期14.79%成長)與淨利率為21.5%~22.5%(較去年同期13.4%成長)。

德微今年車用電子將增加30%全自動化封裝生產線，並全面將4吋晶片轉換成5吋晶片，敦南車用電子封裝產線轉入德微後，預計今年第3季正式量產，今年MosFET及ESD產品的交貨量及自有Tier1的車用訂單與交貨量將大幅提升。

德微表示，目前公司已完成大部份之自動化封裝機台設備之安裝、與子公司5吋晶圓產能順利轉換，略超前公司原先之規劃，待驗證完成，將有助於再度推升公司下半年之毛利率。