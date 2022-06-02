民進黨立委劉櫂豪今（2日）於立法院邀集國防部、漁業署及中科院舉行「火砲演練影響漁民海上作業協調會」，討論各漁會及漁民意見。劉櫂豪強調，火砲試射或國防軍演也應參考地方意見。國防部允諾，從明年度起軍演會安排在6月底至7月份，避開4至6月漁汛期。

劉櫂豪表示，國防部及中科院因國防需要，必須在台灣東南海域進行軍演或火砲試射，此為國防安全的必要，但火砲試射或國防軍演也應參考地方意見，在國防安全前提下，規畫對漁民影響最少的管制期間，降低對漁民衝擊。

他說，國人配合國防軍演而因軍演的噪音、震動等造成的權益受損，國防部有編列睦鄰經費來做一定的補償，但是東南海域是台東區漁會、新港區漁會、綠島漁會等漁民重要的作業場域，因配合軍演造成無法出海的權益損失，也應納入睦鄰的規畫範疇。

劉櫂豪要求，國防部應參考漁業署及漁會的意見重新研議睦鄰經費的執行要點，期能實際幫助受影響的漁民，來改善漁民的作業環境。

國防部說明，已經將台東各漁會的意見納入，將於明年度起軍演規畫安排於6月底至7月，至於中科院的火砲試射，因為需配合研發期程規畫，將盡量減少4至6月的試射規畫，管制的範圍跟期間也會以最精簡的時段辦理。

另外國防部與中科院也與新港區漁會完成即時通報機制，日後將依此機制通報台東的三個漁會，在管制日期前2日先做一次確認，管制日當天再確認一次，以讓漁民能第一時間瞭解管制執行情形。至於計畫射擊期程臨時取消部分，國防部與中科院將與漁會建立即時通報機制，最後針對睦鄰經費核撥規定，國防部會參酌漁業署意見詳加研議。