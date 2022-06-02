壽險公司將再少一家。金管會2日宣布，通過英商Chubb（在台分公司為安達人壽）申請取得國際康健人壽100％股份案，此案還需經投審會等核准，預計今年內安達人壽分公司將併入康健人壽，存續公司董事長將是現任康健人壽董事長朱立明，總經理則是安達人壽總經理張志杰。

Chubb保險集團是美國上市公司，但這次是由英商Chubb控股公司，即在台安達人壽的上層控股公司依保險法第139條之1規定，來申請，取得美國Cigna（信諾）在台子公司康健人壽100％股權，經審核英商Chubb在維護康健人壽的保戶及員工權益、資金來源、經營團隊專業能力、長期經營承諾康健人壽及財務能力等事項，尚符合相關規定。另英商Chubb承諾，康健人壽的員工權益在股權交割日起2年期間內維持不變，並表示將致函通知既有保戶，說明保單或契約的一切權利義務均不受任何影響，及確保保戶服務不中斷。

保險局表示，安達人壽在台以投資型保單為主，3月底總資產1,568億元，前3月新契約保費131.68億元，員工人數則有216人；至於康健人壽在台則以保障型商品為主，3月底總資產則為413億元，首季新契約保費31.54億元，有效契約有26萬件，員工有898人。

兩家公司合併後資產規模排名，會從現在康健人壽的22跟安達人壽的18名，合併後還是維持18名，保費收入排名，則是從現在康健人壽的21名跟安達人壽的14名，提升為12名，Chubb承諾兩家公司合併後可提供保戶更完整的商品組合，即進一步擴大投資型及保障型商品的市占率。