萬海航運（2615）今（2）日舉辦法說會，總經理謝福隆表示，海運市場供不應求持續到今年，目前各地區都有原物料、半成品、成品的裝載需求，加上高租金、高油價，墊高營運成本，因此預估運價滑落機會不高。

萬海今年簽約順利，運價也確實較去年高，依合約價來看今年仍然樂觀。在疫情過後、上海封控結束，都將有益提振物流需求，供應鏈恢復正常物流，有助貨櫃航運市況發展。

許多法人關心，全球通膨、各國升息、烏俄戰爭等對貨櫃海運的影響，謝福隆援引國際機構資料強調，全球經濟將持續復甦，貨量需求仍然增加。

據國際貨幣基金IMF預估2022年經濟成長率3.6％，比2021年經濟成長率5.9％，惟成長力道趨緩；市調機構Alphaliner預估，2022年貨量需求增長4.9％，船舶運力供給增長4.3％，也略為緩和。

至於美西塞港情況，及美西碼頭勞資換約談判進度？如果罷工，對萬海影響？謝福隆表示，已將部分運力調整到美東，許多客戶也減少出貨或轉往美東港口，如果引發怠工罷工，勢將加劇塞港，減少市場艙位供給，或推升運價，第三季旺季運費有可能受到影響。