高雄福華大飯店歡慶25週年，破天荒推出「尋找異父異母雙胞胎活動」，力邀與高雄福華同為民國86年6月19日出生的民眾，免費入住萬元客房。（柯宗緯翻攝）

高雄福華大飯店歡慶25週年，破天荒推出「尋找異父異母雙胞胎活動」，力邀與高雄福華同為民國86年6月19日出生的壽星，可於2022／6／19當日免費入住價值NT$9900元的尊爵豪華雙人房一間，還可享用自助式早餐二客。入住壽星如設籍高雄，再加碼贈送壽星本人自助午或晚餐。

高雄福華大飯店迎接6月19日週年慶，並於餐飲、客房、文化及公益推出一系列活動。客房部分推出「尋找異父異母雙胞胎活動」，邀請與高雄福華同為民國86年6月19日出生之民眾，可於2022／6／19當日免費入住價值NT$9900元的尊爵豪華雙人房一間，還可享用自助式早餐二客。（需事先電話訂房、活動限量額滿即止）入住壽星如設籍高雄，再加碼贈送壽星本人自助午或晚餐。

另外還有「壽星同慶優惠」， 與高雄福華同日生日之壽星，於六月份入住以官網或電話訂房，將贈送一模6吋蛋糕。（上述客房優惠活動須持本人身分證件入住）餐飲部分推出6月6日起至6月19日全館餐廳平日外帶及內用皆可享八折優惠、假日內用八五折優惠。6月20日起至6月30日全館餐廳平假日享八五折優惠。（活動辦法詳見飯店官網）

此外。高雄福華更攜手衛武營國家藝術中心推出限定款聯名禮盒，裝載著Hovii Café招牌金磚點心，時尚大方的禮盒設計，成為送禮首選。

高雄福華飯店也邀請大家一起投身公益，6月6日起至6月30日以官網或電話訂房入住飯店或至餐廳消費滿千，持慈善單位捐款滿 NT$300元以上收據，可兌換福華大禮包一份。(每房或每桌限兌一份，數量有限，兌完即止) 還有豐富的抽獎活動，有機會抽到全台福華連鎖住宿券及高雄福華各餐廳經典餐券等好禮。詳情請洽：07-2362323