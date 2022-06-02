新北市三重區一處民宅，今（2）日下午發生濺血事件，現場共有2名男子受傷，其中1人在民宅4樓被發現，身上多處刀傷、意識不清，另外在民宅1樓有另名男子手部受傷，2人都被送醫治療，其中一人傷勢嚴重還在急救中，警方初步了解，1樓受傷男子在與嫌犯對峙的過程中遭劃傷，而犯嫌隨即逃離現場，警方目前已鎖定嫌犯身份，正在積極追緝中。

警方表示，今天下午3時許，接獲民眾報案，稱三重碧華街一處民宅發生持刀衝突，並有民眾受傷，警方趕抵現場時，於民宅1樓發現1名男子右手受傷，另於民宅4樓內，發現另名廖姓男子身上有多處刀傷，大量失血、意識模糊，警消立即將傷者送醫急救。

據1樓受傷男子向警方表示，他本是要上4樓去找朋友，卻遇上凶嫌黃姓男子準備離開，且黃男手上不僅持有刀械，他還看見友人廖男倒臥在血泊中，因此拿物品防禦，在對峙過程中不慎遭到劃傷，而黃男則是立即徒步逃離現場

該男子表示，因時常去廖男家聊天，所以曾在其住處見過凶嫌黃男2次，今天下午要去找廖男，卻撞見黃男行凶後準備離去，但因為他不知道廖男與黃男之間有何恩怨，所以不清楚黃男的行凶動機。

警方目前已根據目擊者的證詞，鎖定黃男身份，並調閱周邊監視器掌握黃嫌的動向，目前正在積極追緝凶嫌到案，以釐清行凶動機及事發原因。