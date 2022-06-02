僑泰中學的畢業生在師生們歡送下，帶著離情步出校園。(校方提供／林欣儀台中傳真)

僑泰中學畢業生手持閃亮告白氣球合唱Live秀，氣氛溫馨且離情依依。(校方提供／林欣儀台中傳真)

受疫情影響，台中市各學校畢業典禮採取有條件的實體方式舉辦，僑泰中學則選擇取消實體畢業典禮，改為線上直播方式舉辦，但特別已分流方式讓畢業生返校巡禮，為讓學子們擁有難忘的回憶，學校用盡巧思，將「麥塊」、「勝利彩帶」、「告白氣球」等創意融入活動中，許多畢業生大呼感動。

僑泰中學的線上畢業典禮，由多媒科一年級學生劉恭權開場，他以年輕人喜愛的「麥塊」（Minecraft）遊戲構築校園景色，立即吸引眾人目光；傍晚，師生們在戰鼓隊的磅礡鼓聲助陣下，一同於教學區拋下勝利彩帶，場面壯觀。

而到了晚上，畢業生更手持閃亮的告白氣球，向相處3年的師長、同學們道別，現場離情依依，校方特別安排合唱LIVE秀，由攝影師直接TAG同學身影，搭配歌曲字幕投影在大布幕上，宛如金馬獎典禮直播，讓不少畢業生感動落淚。

畢業生林子翔說，最讓他難以忘懷的一幕，就是與同窗好友一同拋下勝利彩帶，感覺自己就像置身在球隊封王的現場，非常過癮。另名畢業生周裕桓則說，校方安排麥塊校園巡禮，讓他感動到起雞皮疙瘩，雖然隔著電腦螢幕觀看，但看熟悉的校園景色一一被建構出來，三年的回憶全部湧上心頭。

僑泰中學校長温順德表示，今年的畢業生在校3年中，有2年半都處於疫情期間，他們更遇上了108新課綱、學習歷程檔案等重大升學變革的挑戰，他肯定學生們在艱困的學習環境中仍保有韌性，也期盼學生能謹記「精神富足重於一切」，未來不管發展如何，都不能喪失自己的靈魂。