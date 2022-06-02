立委蔡易餘（右一）今天參加觀音持剪綵儀式，看到千斤魚翅直呼「不得了」。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟是嘉縣海區知名廟宇，農曆5月4日國曆6月2日是廟內主祀的九龍三公誕辰，廟方舉辦祀宴恭祝神明聖誕千秋典禮，有信眾擺出1000斤的魚翅宴為神明祝壽，場面十分壯觀，讓人直呼是「海口人的霸氣」。

提供千斤魚翅為九龍三公祝壽的郭文忠本身開設天香建醮文化公司，郭文忠說，自己是在地人，九龍三公聖誕是一年一度的盛事，因此擺出千斤、價值1500多萬元的魚翅參加，各大廟宇也很少見如此盛大的祝壽品。

新塭嘉應廟廟方表示，九龍三公聖誕是農曆5月4，今年恰逢觀音池、青龍池及廟頂整修工程完工，九龍三公指示同時辦謝土典禮，國曆6月2日早上舉行祝壽大典，晚上還有「擲聖筊，吃平安」的活動，非常熱鬧。

立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑等人今天也參加觀音池剪綵儀式，蔡易餘說，看到1000斤的魚翅，見證新塭海口人的氣魄，鄉親知道觀音池、青龍池保佑當地大發展，將這麼多魚翅擺出來慶祝，為神明祝壽，非常不得了。