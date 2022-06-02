砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）5月營收為8,579.5萬元，月增21％、年增4％，公司預估，今年第二季營收將較今年第一季成長，整體營運逐步走強。

全訊表示，公司營運維持穩定成長，較不受外在景氣及經濟環境所影響，主要在於公司國防相關產品佔營收比重超過8成，由於國防相關產品多由政府相關單位主導，以複數年技術標方式進行採購，並依標案交貨排程進行出貨，從中長期角度來看，整體營收、獲利相較同業穩健。

近期在政府國防自主政策推動，以及國內廠商技術能力大幅提升下，國防相關產品的國內自製率明顯增加，全訊身為國內第三類半導體功率放大器模組（PA模組）的龍頭製造商，大為受惠。過去3年政府標案相關的國防產品出貨量均維持在2成以上的年增率，目前國內國防產品訂單能見度已達2024年，為公司營運主要成長動能之一。

去年11月下旬立法院三讀通過編列2,400億元國防特別預算，從今年起至2026年，以限制性招標方式，採購多項國造自製的大型國防系統設備，全訊獲政府相關單位列為國防用PA的主要供應商之一，未來3年國防相關產品出貨量可望持續成長。

展望今年整體營運，全訊維持樂觀審慎態度，除了國內政府國防相關標案外，亦持續開發海外軍工市場及商用毫米波產品，目前新產品均進入送樣測試階段。此外，新廠設備今年上半年將完成搬遷及測試，下半年開始加入生產行列，均可望為公司整體營運再添成長動能。