微風南山CHRISTIAN LOUBOUTIN Lou Spikes Orlato男裝銀色鉚釘裝飾多彩高筒球鞋，推薦價3萬4900元。（微風提供）

微風南山LANVIN GALLERY DEPT. X LANVIN IN&OUT托特包，推薦價1萬1200元。（微風提供）

每年的六月是全球矚目的「同志驕傲月」，在這個講究平權、平等、多元愛的社會，台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，微風持續關注平權議題，並用行動支持認同多元文化，每年六月份彩虹節，活動各館皆會推出象徵LGBTQIA彩虹色系單品，來呼應表達支持平權社會。

微風「彩虹年中慶」即起至6月29日，憑微風積點禮遇會員消費滿額，享酬賓回饋滿千送百、滿萬送千，包括高級珠寶FRED、Van Cleef & Arpels；DIOR、GUCCI、LOEWE、LANVIN、CHRISTIAN LOUBOUTIN、Off-White等精品，推出超過上百件彩虹色系單品，來呼應表達支持平權社會。活動期間上傳與微風南山彩虹拍照打卡點合照，或身著有彩虹樣式的照片，並@breezecenter帳號，出示畫面加上當日當館消費發票，可兌換微風特製彩虹口罩套。

此外，微風各館餐廳除提供彩虹優惠套餐，飲品也換上彩虹面貌；Breeze Super微風超市也以彩虹夏日美食主題開發彩虹三明治、七彩丼、彩虹餐盒、彩虹果凍等多款色彩繽紛的夏季美食。