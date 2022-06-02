6／10至6／16消費滿2000元就贈UNIQLO保冷收納袋。（UNIQLO提供）

服飾品牌UNIQLO自3日起至16日推出「春夏感謝祭」，上千款男女童裝包括6大熱銷機能單品最低價只要99元起，還有人氣聯名新品搶鮮上架，包括首次與夏威夷襯衫潮牌Reyn Spooner合作的聯名系列和美少女戰士聯名UT系列，滿額再贈3大端午感謝禮，包含日本設計的UNIQLO便當盒組及保冷收納袋，還有應景的金蘭甜辣醬。

UNIQLO發現受到疫情影響，社交場合銳減且居家生活時間拉長，帶動「寬鬆系」休閒服單品備受消費者青睞，其中百搭T恤、親膚貼身的AIRism機能商品與輕便短褲更是榮登近期熱銷前三名。為回饋消費者，3日至9日「男裝U AIRism棉質寬版圓領T恤（五分袖）」390元、「女裝U圓領T恤（短袖）」290元、「童裝多色圓領T恤（短袖）」素色設計讓寶貝可單穿也可做層疊搭配，超低價99元輕鬆入手。

維持良好運動習慣就能健康迎接夏天，好洗速乾的DRY-EX系列單品是疫情下的不二選擇。「男女童裝DRY-EX速乾系列」高效機能連職業運動選手都認證，即使宅家運動也能維持清爽無負擔，感謝祭優惠價只要290元起；「男女裝特級彈性Active束口褲」束口褲延展自如，方便好動搭配DRY-EX速乾系列上衣，無論動靜都舒適好看，售價590元起。

品牌也首次攜手超過65年歷史的夏威夷潮牌衫Reyn Spooner聯名，以UNIQLO簡約風格搭配Reyn Spooner充滿活力的印花與創意，打造夏威夷襯衫、卡其短褲與帽子夏日單品，全系列涵蓋男裝與童裝；同時也推出PEANUTS X Reyn Spooner三方聯名系列，由Reyn Spooner設計師畫出查理布朗及PEANUTS夥伴們徜徉於夏威夷的歡樂景象，千元內即可入手，輕鬆讓全家在家享受度假好心情。

UNIQLO感謝祭期間更獻上滿額好禮，第一彈（6／3-6／9）網路商店與實體店舖單筆消費滿2000元即送UNIQLO便當盒組乙個，即起至9日網路商店更有獨家滿額贈，單筆消費滿1500元即送金蘭甜辣醬。第二彈（6／10-6／16）網路商店與實體店舖消費滿2000元即可獲得由日本設計的保冷收納袋，不僅有貼心夾層外，也能夠收納成小包包，外出攜帶超方便。