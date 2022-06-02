統一獅隊2日宣布與洋炮羅薩解約，他也成為中職首位「領機票」的洋炮，富邦悍將在羅力上一軍後，必須要做洋將取捨，洋炮霸帝士岌岌可危，味全龍今年仍有多1名洋將優惠，但雙洋炮鈦龍、龍德力都因拉傷在二軍復健中，若未來龍隊需要做取捨，總教練葉君璋認為，最大關鍵可能就在於合約。

葉總表示，龍隊陣中3投、2野的洋將中，只有鈦龍的合約不是年約，「簽年約的人我們不會那麼早去動到，唯一會動的可能就不是簽年約的（意指鈦龍）。雖然他們現在表現平平，但我認為還沒有到那個程度，需要馬上解約。」

本季鈦龍僅出賽5場，打擊率2成11，他在4月16日比賽中因跑壘不慎拉傷腿部下二軍；龍德力一軍出賽11場，打擊率2成38，在5月28日同樣因拉傷下二軍復健。葉君璋透露，雙洋炮都還在復健中，短時間內應該不會上一軍，「只是龍德力的傷沒有鈦龍那麼嚴重。」

而龍隊外野手洪瑋漢在5月29日比賽中不慎與隊友郭天信相撞，隔天進一步檢查出下頜骨骨折必須開刀，至少要休息1個月，另外肩膀韌帶也有二級撕裂，葉總說：「目前只知道下巴的部分，肩膀還不知道要修多久。」至於郭天信今天歸隊，擔任開路先鋒、守中外野。