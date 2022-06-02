利用水力「隨波逐流」，是清代運輸木材的方式，但不經溪流而從水圳放流木材，導致圳頭損壞引發糾紛；1765年台灣知府蔣允焄，在名間鄉設立「阻滯圳道示禁碑」，迄今257年，是南投縣目前已知年代最久遠的石碑。

南投縣濁水溪流域森林蓊鬱，巨大的木材運輸不易，清朝時已利用溪流水力放流木材；乾隆年間，當時的軍工匠首曾文琬，原本應將採集的軍用樟木從濁水溪放流，但為求快速就從灌溉用的同源圳、施厝圳放流而下，造成圳頭常常被撞壞，影響農田灌溉還造成洪患，因此農民從源頭阻斷，讓樟木無法順著水流而下。

由於雙方僵持不下，經官方協調查明後，在名間鄉濁水村立石碑，禁止於圳道放流樟木，更不得藉端生事，並且明文規定軍用樟料必須從大溪放流，圳道只能供農田灌溉使用，兩方如有違反規定將嚴懲。

文史學者何培夫指出，《台灣地區現存碑碣圖誌》，記載「阻滯圳道示禁碑」，是南投縣年代最久遠的古碑，立碑示禁，管束圳道運輸木材行為，見證地區、地名和物產間的關係。

文化局表示，今年，「阻滯圳道示禁碑」列入「南投縣文物普查建檔計畫」，將由國立雲林科技大學進行普查，後續將進行保存修護，保護珍貴文化資產。