YouTuber「台南Josh」今年1月遭新婚妻子Amber家暴，女方還在牆上下寫「死媽寶」後憤而離家；Josh的表姊「巴毛律師」日前曾在節目上證實，兩人已於5月中旬正式簽字離婚，稍早Amber在IG限動發文開嗆，巴毛律師看到後氣炸反擊，台南Josh也轉貼表姊發文用簡短一句話回應。

Amber稍早在限時動態上寫下：「就事論事，這件事不是讓你們無限上綱，話都隨便亂講。誰會嫌棄車子、房子，還願意在沒有求婚、沒有婚禮的情況下，在外面套房先登記結婚？」不過該則動態才PO出沒多久就已經刪除，但已經被眼尖的Josh表姊「巴毛律師」火速截圖。

Amber限動PO出沒多久就刪除，但已被巴毛律師火速截圖。（圖／取自巴毛律師混酥團臉書）

巴毛律師今(2日)在臉書粉專發文反嗆：「這樣還想要求我們刑事和解撤告？從離婚調解傲慢的態度，完全感覺不到有任何悔意，完全不覺得自己有錯，這樣還要我們原諒你？」並透露Josh將會在影片中交代細節；而「台南Josh」則隨後分享了表姊貼文並說：「看來我最近會很忙」。

回顧兩人感情分合，台南Josh與Amber於去(2021)年7月登記結婚，原本今年要迎來第一個新婚過年，怎料竟在1月傳出家暴事件，當時16坪的新家被砸爛，牆壁上還寫著「死媽寶^U^」。事發過後，Amber在1月25日發文道歉表示：「因為我個人情緒失控，讓我的先生Josh鄭毓倫與他的家人以及房子受到波及和傷害，我必須向他們說聲抱歉」；文末更寫道：「即日起安柏小盒子與其他公開社群媒體不會再更新」。

台南Josh日前拍影片開箱「砸爛現場」表示：「大家不妨試想，當身邊最親近的人將自己的枕頭割破，把婚紗照『你的位置』割下去」，覺得超可怕，如果當天他不是趁著鞋子被丟到門外而跑出去，「一刀一刀會不會不是割在婚紗照上、不是割在枕頭上，而是割在我身上？」

影片曝光後，外界好奇關注兩人的婚姻狀況；表姊巴毛律師近日則在命理師唐綺陽的節目上透露，台南Josh和Amber「昨天剛簽（字）」，表示兩人已經完成離婚手續；不過，唐綺陽澄清錄影時間是在5月中旬。