基隆捷運第一階段拍板定案，全長16.05公里，設13座車站。交通部鐵道局預計在6月6日、7日分別於台北、新北、基隆舉辦「環境影響評估說明會」，邀請民眾一同參與。

立委蔡適應表示，鐵道局將舉辦3場環評說明會，6月6日有2場次，上午10時在新北市汐止區公所11樓禮堂、下午2時在台北市南港區公所10樓禮堂；另一場於6月7日下午2時在基隆台鐵七堵站4樓里民活動中心，歡迎民眾共同關注。

基隆市政府指出，交通部鐵道局於2月至4月期間，持續與台北市政府、新北市政府、台鐵局及本府相關單位舉行工作會議，針對基隆捷運路線及車站規畫進行討論，研擬細部規畫，以及與汐東捷運整合等事宜。

市府提及，配合基隆捷運興建，正進行捷運場站地區都市設計暨開發策略規劃委託技術服務案，包含社會住宅及都市更新，並整合利用國公有土地，將國家資產發揮最大發展效益，規畫完成後，將提供交通部納入綜合規畫參考。

基隆捷運路線從八堵至南港共設13站，分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站(1)、保長坑站(2)、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站。全長16.05公里，興建經費約425億元，基隆將成為第一個擁有中運量捷運系統的非直轄市。

根據交通部鐵道局規畫，八堵站、南陽大橋站為平面站，南港展覽館站、南港站為地下站，七堵站至樟樹灣站皆為高架站，總計有2個平面站、2個地下站及9個高架站。第二階段路線八堵至基隆段，因尚需詳細的專業評估，將持續規畫及凝聚共識方案。