Another angle of the crash, from atop a playground structure at the Sanford Sports Complex.

Based on the word "LOBOS" and image on the tail, this appears to be the same type of plane as the one that went off the runway earlier this month. pic.twitter.com/dlbZxP9bsR — Erin Woodiel (@EEWoodiel) May 31, 2022

軍事新聞網站「Military.com」1日報導，1架美國空軍國民兵F-16C於5月31日降落時發生意外，導致機鼻插入土中，且同個單位5月11日才發生過類似事件；雖然還不清楚確切事故發生原因，但《空軍雜誌》（Air Force Magazine）先前指出，F-16C的起落架問題已存在超過20年。

根據報導，1架隸屬於南達科他州空軍國民兵第114戰機聯隊（114th Fighter Wing）的F-16C戰機，5月31日完成例行訓練任務後返回蘇瀑區域機場（Sioux Falls Regional Airport），卻在降落時發生意外，衝出跑道導致機鼻插入土中，所幸飛行員並無大礙。

On scene at the Sioux Falls Airport where an aircraft from the 114th Fighter Wing ran off the runway. Unknown what caused the incident. pic.twitter.com/q6TR8DGxVU — ArgusLeader911 (@Argus911) May 11, 2022

第114戰機聯隊5月11日才同樣於蘇瀑區域機場發生過類似事故，當時另1架F-16C也是在完成例行訓練任務後，於降落時衝出跑道，只是該機最後並非機鼻插入地面，而是機首雷達罩凹折受損。

目前還不清楚這2起事故為何發生，該單位聯隊長莫瑞爾（Mark Morrell）上校在5月11日的意外後曾表示，儘管第114戰機聯隊每天都進行相關訓練，但風險仍然不會消失，很高興在事件中沒有任何人受傷；第114戰機聯隊也表示，已成立臨時安全調查委員會，以找出意外發生的原因。

《空軍雜誌》指出，至少從1990年代末期開始，F-16的起落架便存在長期問題，類似意外曾多次發生；美國空軍2019年3月5日曾下令，所有美軍F-16C/D Blocks 40/42/50/52機型，都須於2022年3月2日前更換主起落架下鎖傳動機構（Downlock Actuator）、支架（Support Bracket）等部件。但「Military.com」表示，目前仍不清楚第114戰機聯隊是否已如期完成該項作業。