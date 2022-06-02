軍事新聞網站「Military.com」1日報導，1架美國空軍國民兵F-16C於5月31日降落時發生意外，導致機鼻插入土中，且同個單位5月11日才發生過類似事件；雖然還不清楚確切事故發生原因，但《空軍雜誌》（Air Force Magazine）先前指出，F-16C的起落架問題已存在超過20年。
根據報導，1架隸屬於南達科他州空軍國民兵第114戰機聯隊（114th Fighter Wing）的F-16C戰機，5月31日完成例行訓練任務後返回蘇瀑區域機場（Sioux Falls Regional Airport），卻在降落時發生意外，衝出跑道導致機鼻插入土中，所幸飛行員並無大礙。
第114戰機聯隊5月11日才同樣於蘇瀑區域機場發生過類似事故，當時另1架F-16C也是在完成例行訓練任務後，於降落時衝出跑道，只是該機最後並非機鼻插入地面，而是機首雷達罩凹折受損。
目前還不清楚這2起事故為何發生，該單位聯隊長莫瑞爾（Mark Morrell）上校在5月11日的意外後曾表示，儘管第114戰機聯隊每天都進行相關訓練，但風險仍然不會消失，很高興在事件中沒有任何人受傷；第114戰機聯隊也表示，已成立臨時安全調查委員會，以找出意外發生的原因。
《空軍雜誌》指出，至少從1990年代末期開始，F-16的起落架便存在長期問題，類似意外曾多次發生；美國空軍2019年3月5日曾下令，所有美軍F-16C/D Blocks 40/42/50/52機型，都須於2022年3月2日前更換主起落架下鎖傳動機構（Downlock Actuator）、支架（Support Bracket）等部件。但「Military.com」表示，目前仍不清楚第114戰機聯隊是否已如期完成該項作業。
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