安南區頂美公園日前傳出兒童遊具遭綁西瓜刀，1名5歲幼童手部遭畫傷，警方於案發後，每小時都派員巡邏。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市大大小小公園530座，僅8座公園有裝59支監視器，安南區頂美公園日前傳出兒童遊具遭綁西瓜刀，1名5歲幼童手部畫傷，引發家長恐慌與熱議。工務局表示，未來將結合警政系統全面盤點安裝，8月底前將先於11個行政區公園增設86支監視器。

頂美公園遭遊具遭綁西瓜刀一案，連續2天在議會總質詢受到議員高度關切，議員不分藍綠都同聲要求市府落實公園維護及警察局需加強治安維護，當地派出所已於案發後，每小時派員巡邏公園，警察局長方仰寧說，已鎖定犯案時段並清查可疑人車中。

工務局表示，全市公園530座，其中屬工務局管轄維護的有100座，其餘均為區公所管理維護，裝有監視器的為高使用率的公園，包括巴克禮公園、台南公園、平實公園等合計59支。

市長黃偉哲表示，公園幅員遼闊且台南公園數量很多，市府將考量配合公園周邊路口監視器，於公園周邊的重要地點設置監視器。他說，原則上採取分區逐步設置，也會以目前周邊路口沒有監視器的公園，優先完成設置。

工務局長蘇金安說，8月底前將於溪北地區包括下營、柳營、白河、鹽水等11行政區17處鄰里公園及鹽水月津港公園及新營綠都心公園，增設86支監視器，針對此次傳出遭綁西瓜刀的頂美公園，後續也將結合警政系統全面盤點使用頻率高、具治安風險的公園增設監視器。