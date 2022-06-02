大陸商人汪小菲去年11月和大S離婚後，就和女星張穎穎傳緋聞，後來惹毛「最強狗仔」葛斯齊，5月31日晚間遭對方開直播公開婚內與其他女子的出軌證據，引起譁然。面對這些紛擾，汪小菲在截稿之前未對爆料內容正面回應，但被陸媒拍到外出照，看起來憔悴又疲憊。

根據陸媒《網易娛樂》2日報導，汪小菲被葛斯齊踢爆後，還是打起精神外出，過程均遭八卦媒體拍下，影片中，汪小菲穿著白色短袖上衣，緩步走入車內，整體狀態看起來很沒精神，想必心情受到風波的影響，被陸媒形容成「失魂落魄」、「生無可戀」。

汪小菲風波後首露面，被陸媒形容狀態生無可戀、失魂落魄。（圖／微博）

汪小菲前天被葛斯齊公開3張與不同女子的親密照，還被爆料氣頭上時，曾動手推倒大S、小S，且大S當時已懷胎9個月，衝動的行為不僅讓一旁的黑人陳建州看不下去而毆打汪小菲，許多吃瓜群眾聽聞此事，也紛紛留言破口大罵汪小菲。針對葛斯齊的爆料，汪小菲心情很煩躁，5月31日透過友人向本報表示，希望不要因為這些事波及無辜。至於是否真的曾動手推大小S，則是沒有正面回應。

而葛斯齊沒有想放過汪小菲的意思，今（2日）預告晚間會再開直播，繼續聊汪小菲的後宮秘史；他上期直播中也向汪小菲喊話，提醒他一定要看下次的直播，賣關子說：「有你最想要知道的事，有你最好奇的事，有你問我但我一直不回答你的事情。」