PTT鄉民「LovError」日前在網路發文表示，妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，批「顏色對了才拿得到藥」，PTT創設人杜奕瑾質疑造謠，網友抓包其IP位置在台北市政府。對此，台北市長柯文哲下令1周內查出來。

柯文哲今天赴議會總質詢，民進黨北市議員王閔生指出，柯文哲曾說過「網軍玩過頭會有報應」，結果這報應落到台北市政府、柯文哲頭上。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／資料照）

王閔生表示，PTT帳號「LovError」的網友今年1月在PTT發文，表示過年要去女朋友家玩，什麼時候出發才不會卡在路上；接著該網友5月又發文，指老婆中重症住院，有3個小孩發燒40度，去台大醫院PCR確診，批評「顏色對了才拿得到藥」，結果被PTT創設人杜奕瑾抓包，短短幾個月生3個小孩，言詞有疑點後，還自我承認是「幻想文」，說謊、造謠造成恐慌。

王閔生質疑，帳號「going90」、「going70」、「a45806722」都使用同個IP，在網路說謊、攻擊，也貼過北市衛生局健康管理科徵才廣告，應該構成柯文哲所說的「網軍」，網友追查IP，竟發現該網友發文的IP位址是在台北市政府，且都在上班時間發文，網軍在北市府發廢文、幻想文造謠生事。

王閔生強調，言論自由沒有問題，但是如果是造謠說謊，刻意造成社會恐慌，那這樣就會有問題。

柯文哲對此事一開始則相當狐疑，詢問「這是哪裡的？」、「衛生局徵才廣告干他什麼事」、「這是誰啊？」

北市資訊局長呂新科說明，每個訊息對外連網都有聯外IP，內部每個電腦設備也都有一個IP，會依照此結構查詢是誰發文，但IP有可能用無線網路跳過，查詢清楚後把報告給政風處。柯文哲也說，要查查看，他認為查1周就夠了。呂新科允諾下周三(6月8日)查出來，送報告給每一位議員。

北市資訊局補充，因市府網路上網出口集中管理，市府及所屬機關(構)上網時共用IP，所以有同IP多帳號情形，資訊局正依連線紀錄追查中，將彙整資料後進入政風作業。資訊局已加強宣導「台北市政府員工使用資通訊裝置應注意事項」，請各機關督導同仁遵守規範。