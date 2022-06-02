為保留完整的茄苳樹景觀，台東境內最美的省道綠色隧道將移除染病的24顆刺桐樹。（蔡旻妤攝）

為保留完整的茄苳樹景觀，台東境內最美的省道綠色隧道將移除染病的24顆刺桐樹，因工程需佔用部分車道，交通部公路總局第三區養護工程處自2日至10日起實施單向管制，端午期間不施工。

連接台東市與卑南鄉界的台9線綠色隧道，每逢夏季，茂密的綠意遮住炙熱的陽光，除了是台東最美綠色公路之一，也承載許多台東人往返的回憶。而待清除的刺桐樹，為樹幹直徑35公分以下的小樹，已感染釉小蜂，移除後，綠色隧道的行道樹將成為完整的茄冬樹樹蔭景觀。

公路總局台東工務段長李秉仁2日表示，台9線卑南綠色隧道今日起移除24棵染病的刺桐樹木，主要針對35cm以下生長不佳的樹木移除，因工程含樹頭挖除等，因需動用大型機具作業，將占用慢車道及部分快車道，必須進行單向管制。

李秉仁說，卑南鄉下賓朗至卑南國中路段自2日至10日起，周一至周五每日實施單側慢車道交通管制，連續假日及異常天候暫停施工，管制時間為上午8時至中午12時，下午1時至下午5時，若遇連續假日及異常天候則暫停施工。