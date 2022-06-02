台股今（2）日遭受端午連假前賣壓拖累，終場大跌122點（或0.73%），收在16552點，權值股台積電又大跌1.64%，收在540元。外資在連3天大買台股逾700億元後，這兩天站在賣方，累計提款185.8億元，網友看到風向變了，哀嘆「好多小兒（PTT鄉民對外資的稱呼）走了...」，而法人也提醒，周四大盤破5日線，短線宜保守因應，下周留意陸續公布5月的營收。

投資人擔憂端午節後變盤效應，傾向不抱股過節，因此端午前夕，台股連兩天壓回，周四（2日）僅觀光概念股收紅也難撐大局，終場加權指數下跌 122點（或 0.73%），收在16552點，成交值萎縮到 2131.24 億元。

權值股台積電又大跌1.64%（或9元），兩天狂殺20元，收在540元，外資連兩天共計賣超約7500張。

觀察三大法人今天資金動向，外資繼昨天大砍百億後，今天持續賣超 84.93 億元，投信也轉賣 15.82 億元，自營商賣超 3.72 億元。三大法人累計賣超 104.52 億元。

外資連兩天提款，引發PTT股板網友熱議，紛紛留言「好多小兒走了...」、「丸惹 端午鬼變盤 各種跑路」、「大家一起走了」、「三天之後一定給一個驚喜」、「自營把這幾天亂拉亂噴的股做了部份獲利出場…抖」、「尾盤的下殺是投信先結帳了？」、「外資賣不多，是打算緩賣的方式？」。（註：外資被稱「小兒」是一種反串用法，因為外資其實最大咖，但鄉民壯膽說外資是小兒。）

法人指出，MSCI調整完之後，外資的買盤也消失，下周留意重量級上市櫃公司公布5月營收，周五（6/10）重頭戲為台積電披露最新營收，接下來聚焦6月16日聯準會主席在FOMC會議後發表的談話，在此之前，市場可能偏向觀望。