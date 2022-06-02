先前連跌數日的美元兌新台幣匯率，如今「止跌回升」，對此大型金控內部更預期，由於台灣經濟成長率下修，因此台幣免不了繼續貶值，但由於國內仍有相當的輸入型通膨問題，倘若貶值貶過頭，問題更大，因此預期新台幣兌美元匯價，30元左右可能是貶值的「終點」，以緩和輸入型通膨問題，預計今年底新台幣兌美元匯價會往30元趨近。

近幾個月來持續走升的美元匯率，上週連續下跌數日，原本外界觀望美元匯率是否「到頂了」？不過大型金控評估認為，美元匯率先前數日下跌，只是「漲多拉回」，自從俄烏戰爭爆發之後，美元匯率快速上漲，先前已大漲9.13％，現在「漲多拉回」，尤其和五月下旬，大家預期歐洲要升息，聯準會升息步調因為經濟因素趨緩最為相關，因此拉回2.93％，但長線上升趨勢仍未改變。

大型金控內部也分析，美元已有經歷「微笑曲線」，特別是若比較預測機構對各主要國家的經濟下修幅度，可發現美國經濟下修程度仍是最少，相對在經濟上更為一枝獨秀，因此確立美元強勢格局；另一方面，美國自己也是原料糧食供給大國，因此經濟衝擊會較小，且未來一年，美國貨幣政策收緊速度將遠超過其他國家，也更為確立其獨強地位，儘管美元匯率上漲速度變慢，但仍為強勢貨幣。