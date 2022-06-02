拿坡里炸雞專賣店「戰斧雞腿」復活，滿足肉控味蕾。（拿坡里提供）

21世紀「蜜糖炸雞波堤堡」鹹甜交融誘人口水。（21世紀提供）

繼光香香雞與Ribbon醴本韓國正統燒肉聯名推「正韓半半炸雞」。（繼光香香雞提供）

端午節到來，怕吃膩粽子不妨吃炸雞滿足五臟廟，業者搶攻商機紛推優惠，不只有新品嚐鮮，還有優惠價守荷包。

麥當勞Signature極選系列推新品「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆鷄腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎鷄腿堡」，即起至7月5日限期供應，單點134元，地瓜套餐202元；另聯名品「森永牛奶糖冰炫風」販售至8月16日，7月5日前買「森永牛奶糖冰炫風」送森永牛奶糖。使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入「WINGS」，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。

21世紀隱藏版招牌香脆炸雞腿排與Mister Donut經典商品蜜糖波堤結合，推出鹹甜漢堡-蜜糖炸雞波堤堡。微清爽的蜜糖炸雞波堤堡6日至21日限時快閃開賣，搭配小份黃金脆薯及中杯四季春冰茶套餐原價235元，優惠價189元，每店每日限量15個販售。

拿坡里炸雞專賣店眾所期待的「戰斧雞腿」再度回歸，2日開始在門市販售，5隻霸氣戰斧雞腿，特價399元，此外加碼贈送5隻原味胡椒雞翅。原味胡椒雞翅只送不賣，買5腿送5翅，一次滿足炸雞控的不同喜好。「戰斧雞腿」為季節商品限量販售，數量有限，優惠至6月30日止，即起至30日在拿坡里炸雞專賣店販售使用悠遊付消費，單筆滿200元以上，即可再享10％悠遊付高額回饋金活動。

繼光香香雞與台中知名燒肉品牌－Ribbon醴本韓國正統燒肉聯名的「正韓半半炸雞」，採用現點現炸的12支酥炸鮮嫩雞翅及棒腿，再搭上醴本特製的兩款「稻香煙燻炭烤醬」、「韓式泡菜起司醬」獨家醬料及獨家鍋粑，搭配極具設計感的炸雞盒一上市即掀搶購，新品售價一盒469元，端午連假限時3日電話預訂，特價優惠僅449 元。