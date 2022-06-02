忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－台北，將在6月3日至9月13日於松山文創園區一號倉庫登場。

因為疫情沒能親自來台，不過安藤忠雄今日也透過視訊與台灣媒體進行交流，說明這次回顧展的內容與特色。

安藤忠雄表示，通常建築展是將蓋好的建築以照片呈現，但是《挑戰—安藤忠雄展》，是將自己最初的手稿、最初思考的原點，到做模型，完成的過程，完完全全在這次展中呈現。

值得注意的是，這次展覽，安藤忠雄還將受大家歡迎的「光之教堂」建築，1：1復刻版搬到台灣，希望大家能透過實際的體驗，感受到建築的魅力。

忠泰集團董事長李忠義表示：「2019年，忠泰集團有幸邀請到安藤先生來臺演講；今年，我們將他的生涯回顧展帶到台灣，希望觀眾能透過他傳奇的人生與創作歷程，在拓展視野的同時，收穫迎向未知挑戰的正向能量。」

這次展覽將以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1：1復刻再現。

1941年出生日本大阪的安藤忠雄 (Tadao Ando) ，無疑是當代最具影響力的建築師之一。從未接受過科班訓練的他亦曾經擔任過職業拳擊手，基於對建築的狂熱，21歲的安藤忠雄踏上了遍及歐美遠至非洲的自學之旅，透過吸納名家建築精華化為自身養分。並在學歷至上的保守社會裡，以大阪梅田佔地30坪的「大淀工作室」作為指揮基地，安藤忠雄化身「城市遊擊隊」披荊斬棘對抗體制，從而開闢出日本當代建築前所未見的全新道路，更在1995年一舉榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。