汪小菲和大S去年11月離婚後，就被瘋傳婚內出軌女星張穎穎，之後更被爆出他給女方房和車，還轉帳給一位神祕女子8萬人民幣（約台幣35萬），疑似友情斗內，現有網友在微博曝光大S過去主持《娛樂百分百》時，曾預言10年後的家庭狀況，眾人看了都起雞皮疙瘩直呼「一語成讖」。

大S當時在主持的《娛樂百分百》中，和妹妹小S聊到買名牌，她直言「因為如果你現在不買名牌，結婚後老公也是拿去賭或外面養女人啊」，此話一出立刻讓小S倒抽一口氣表示「我覺得妳這樣也太消極了」。

大S接著說：「人生就是這樣子，妳以為我現在講這個話錄下來，10年以後妳看我家庭狀況是不是這樣」，小S笑說她就是太喜歡詛咒自己，搞不好她老公是大好人。

但大S仍預言自己有2條路，一就是她賺來的錢被老公賭掉或養女人，二是現在大花特花，以後沒錢老公再給，然後再大花特花，「所以妳現在不花幹嘛呢」，此片段現被微博網友挖出後，都直呼「一語成讖」。

「大S真的是人間清醒」、「看的明白活的通透」、「這，預言家嗎？」、「又好笑又心疼」、「她不是預測自己，她是比較能看清男性」、「希望大S以後能過得很幸福」。