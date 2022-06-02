近日屏東基督教醫院急診室外排滿病床，民眾見狀憂心是否病房不足，屏基2日澄清病床是供輕症者候診休息用，強調床位充足。（謝佳潾攝）

近日屏東基督教醫院急診室外排滿病床，民眾見狀憂心是否病房不足，屏基2日澄清病床是供輕症者候診休息用，強調床位充足。（謝佳潾攝）

近日屏東基督教醫院急診室外排滿病床，隨著本土疫情持續延燒，民眾見狀憂心是否病房不足，屏基工會也將驚人景象拍下傳上臉書，並發文要縣長潘孟安來看實際狀況，但屏基2日澄清病床是供輕症者候診休息用，強調床位充足。

屏基工會臉書粉絲專業發文指出，「潘孟安縣長可以來屏基急診看看實際狀況嗎」，並附上數張屏基急診室外排滿病床的照片，因為畫面太震撼，引發不少討論，大家很怕是否會在南部疫情迎來高峰時，會發生病房量能不足等問題。

對此，屏基急診科主任陳志文澄清指出，這是檢傷分級分流的措施，也就是在急診外開放空間提供確診輕症但有醫療需求的民眾一個休息的地方，至於症狀比較重的另有隔離治療室，所以沒有床位不夠、醫療量能不足等問題，反而是保護一般非確診病人、避免交叉感染。

陳志文說，因應快篩即確診政策上路，急診室外開放空間從採檢區轉成確診輕症者候診區，考量民眾在等待時會有不舒服的狀況，所以特地搬來病床讓他們能躺著休息，同時還能吊點滴，多數患者都表示，吊完點滴後會比較舒緩，可以安心回家休息。

但陳志文也坦言，由於開放空間沒有空調，環境相當炎熱，為此，屏基正著手改善，將提供病患及醫護人員較為舒適的空間，同時也強調目前40張專責病床雖很常滿床，但仍足夠，醫護人力也充足，不過因目前處於高壓狀態，大家上班上得很辛苦，很少有時間可以好好休息。

陳志文表示，自本土疫情延燒以來，急診室1天最多要接下500多名患者，日前曾因要大消毒而錯失接1名發燒兒童，導致社會觀感不佳，為此，醫院重新檢討動線、清消環境等，以盡到照顧每位患者的責任。