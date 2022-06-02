新北市立鶯歌陶博館與以色列三大博物館之一的「特拉維夫依瑞茲以色列博物館(MUZA Eretz Israel Museum Tel Aviv)」合作。（鶯歌陶博館提供）

新北市立鶯歌陶博館與以色列三大博物館之一的「特拉維夫依瑞茲以色列博物館(MUZA Eretz Israel Museum Tel Aviv)」合作，即日起至9月4日推出「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」，精選10組雕塑及裝置作品、3部影像在陶博館1樓大廳展出，而這些藝品都是首度在台亮相，呈現出以色列當代多元藝術性格的工藝設計，相當具有可看性。

鶯歌陶博館今舉辦「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」開幕典禮，現場與依瑞茲以色列博物館進行國際連線，並在陶博館粉專全程直播。新北市副市長劉和然表示，陶博館從創立以來，便積極與國內外藝文單位交流，此次突破疫情進行文化外交，必須克服國際運輸限制，才能讓民眾欣賞到以色列藝術家精湛工藝創作，希望藉由國際借展方式，讓民眾飽覽國際作品。

以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）說，希望台灣人可以在看展過程中，了解以色列的文化內涵，期待未來持續合作，讓雙方藝術家有更多交流。依瑞茲以色列博物館館長Ami Katz説，，首屆 「2020-2021特拉維夫工藝與設計雙年展」已經成為以色列最大文化盛事，這是必須要參觀的活動，因此相信在台展出後，也能同樣受到歡迎。

陶博館表示，這次展覽多虧駐台北以色列經濟文化辦事處牽起橋樑，與雙方博物館聯繫，並贊助展覽，才可以讓民眾欣賞到13組以色列特色工藝作品，這些作品都是從的歷史文化出發，融入創新、科技及社會議題等元素，像是Avital Avital創作的《生物》，藝術家利用陶瓷延展性，塑造出外型逼真具有生命力的海膽，探討其生命意涵，同時透過大自然、植物花序汲取靈感，作品繽紛、吸睛。

另外，影像作品《庫努牡神》則是採自傳說中的具有公羊頭的埃及神明，祂會利用轆轤及尼羅河肥沃的泥漿塑造人類，因此受到許多陶藝家敬重，表演團隊運用肢體表現製陶動作，用手勢探討人與陶杯間的連結，相當有意境。

陶博館表示，以色列鄰近埃及、西亞國家，透過本次展覽，民眾可見跨國文化的相互影響，台灣極少見此類特殊作品，更多展覽資訊可至陶博館官方網站https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum查詢。