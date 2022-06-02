台中港務總隊已加強濱海中隊辦公廳舍及四周環境清消。（民眾提供）

台中港務警察總隊濱海中隊爆發群聚感染，15位員警中1次就有6個員警染疫！台中港務警察總隊強調，濱海中隊有6人確診，起因為同組執勤同仁，因共同執行巡邏勤務交接班時染疫，或因同住寢室共同使用衛浴感染；目前已由保安隊支援濱海中隊執行勤務，維護港區治安及交通順暢24小時不間斷。

國內本土新冠疫情持續延燒，台中市今天新增確診高達1萬707例，台中港務警察總隊濱海中隊15位員警中，今天就有6人確診，引起外界的揣測是否影響濱海中隊的正常勤務運作。

台中港務警察總隊行指出，濱海中隊有6人確診，起因為同組執勤同仁，因共同執行巡邏勤務，於交接班時染疫或因同住寢室、共同使用衛浴染疫，導致同組執勤同仁陸續有症狀，經快篩呈現陽性。總隊已加強該中隊辦公廳舍及四周環境清消。

台中港務警察總隊強調，目前已由保安隊支援濱海中隊執行勤務，維護港區治安及交通順暢。總隊再三要求避免群聚共餐共食，隨時保持環境及裝備清消，並於辦公處所全程戴口罩，避免再發生群聚感染。