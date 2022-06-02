本土疫情嚴峻，衍生防疫保單之亂。民進黨立委高嘉瑜今（2日）再度表示，「富邦產帶起複保險拒保歪風，居家照護理賠說一套做一套，金管會還在睡。」她也批評，事前招攬同意同業複保險，卻於事後拒保歪風的始作俑者！

高嘉瑜今（2日）透過臉書粉絲專頁表示，今年5月14日時，因富邦的第一則聲明，開始了產險業持續至今仍未消停的複保險拒保歪風，此舉不僅傷害了眾多核保中的富邦保戶，後續更造成眾多產險業者跟進，引發民眾不滿，也讓金管會緊急跳出來澄清：防疫險屬於定額保險，沒有複保險的問題！

她說，此些跟進複保險拒保政策的產險業中，更不乏有些是早在事前招攬保險契約的過程，就曾對客戶承諾同業防疫險可重複投保者，包括兆豐、和泰、中信，還有身為始作俑者的富邦。

高嘉瑜表示，據她調查，富邦在自己的「防疫647」保險商品網路宣傳頁面中，已有講明：「每人僅限投保富邦產一張防疫保單，但其他保險公司商品不在此限！」另就受害保戶提供給嘉瑜今年4月13日的對話紀錄中，富邦業務也曾明確告知：防疫險可以重複購買其他家，完全沒有問題。

現如今，有做過事前承諾複保險的產險業，諸如和泰、中信，皆已於近日亡羊補牢，陸續承保，唯獨帶頭作亂的富邦，至今還在裝死？難怪當初會被同業指責：「富邦選擇減災不惜犧牲公司形象，以如此激烈的措施定會重傷公司聲譽！」

高嘉瑜表示，居家照護理賠對外稱不限新冠用藥，事後說法卻一變再變？最早在5月25日的新聞報導中，就傳出有民眾雖經醫療行為視訊看診且有拿藥，卻遭富邦產險以「未使用清冠一號」而拒絕理賠，致群情激憤。富邦雖對媒體說居家照護用藥理賠將「從寬」認定，但何謂從寬？據她依常識理解：所謂「從寬」的意思，是指要 比其他保險同業還更寬才是。

高嘉瑜表示，參考其他保險公司的做法，中國人壽、南山人壽、新光人壽、兆豐產險等也同樣說是從寬，但人家卻言明：「只要是醫師開的，用普拿疼也賠，不限抗病毒藥物。」她日前去詢問富邦客服上開疑慮，卻一問三不知，只說會遵照公司政策，直至透過金管會去詢問富邦才得知，富邦至今仍堅持只限新冠專用抗病毒藥物才理賠，這樣也好意思叫做從寬？想請教富邦，試問現行保險同業中，還有哪家的居家照護理賠用藥限制比富邦還要更刁難保戶呢？