金管會今（2日）通過對兆豐、華南銀裁罰處分案，兆豐銀行員疑遭遇愛情詐騙，利用職務盜領約877萬，華南銀行員則挪用約236萬元，顯示銀行未落實內控內稽制度，金管會處兆豐、華南銀各400萬元罰鍰。

金管會表示，兆豐銀行中山分行前行員疑似遭遇詐騙且向其他行員借貸，經約談案關人員，發現該行員多次挪用ATM鈔箱現金及以延遲入帳方式挪用客戶存款。

兆豐銀行前行員於110年7月6日至8月13日間利用職務之便挪用ATM鈔箱現金及客戶款項，違法行為時間約39天、挪用金額共計8,775,950元、涉及挪用存款客戶1戶，顯示兆豐銀行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事。

另外，華南銀行林口分行前行員利用職務之便，於110年10月27日至11月12日間，以更正(EC)交易、遲延入帳或重複執行存摺取款交易等方式，挪用客戶存款及繳稅等款項計14筆，涉及客戶數計11戶，金額約236萬元，顯示該行有未完善建立內部控制制度及未確實執行之情事。

金管會指出，華南銀行未確實執行內控制2點缺失：

一、未落實督導主管授權交易及更正/取消交易之覆核作業：包括主管(存匯襄理)對代收款項之更正交易，未依該行內部規範確實查對原始憑證及錯誤內容即予放行，放行後亦未確實覆核更正交易資料之正確性及完整性，及未確實核對「主管核准交易登記表」，以及未確實覆核「臨時存欠」及「過渡科目」整套資金傳票及確認交易之合理性。

二、未落實督導會計日終結帳之登打及覆核作業：包括日終結帳時相關櫃員未確實登打及逐筆勾稽傳票，主管(存匯襄理)再次覆核作業亦不確實。