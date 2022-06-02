韓國25歲美妝網紅宋智雅因參加Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》爆紅，洋娃娃般精緻外貌加上卓越社交能力，一舉一動變成焦點；宋智雅卻在節目結束後被爆料身上名牌都是假貨，她立刻認錯道歉，更清空所有社群帳號貼文神隱。宋智雅在消失4個月後，今（2日）無預警更新近況，被網友熱情回應感動不已。

宋智雅在實境秀一夕變成萬千少男的女神外，無論是妝容或穿搭也迅速成為少女爭相模仿的對象；豈料，在節目收官不久，宋智雅被爆料每每出場穿戴的飾品或服裝，都是盜版假貨，而在網友輿論下，宋智雅隨即在IG發布手寫道歉信，坦承穿戴過的名牌有些是假貨。

儘管宋智雅出面道歉，仍躲不過流言蜚語，之後她也將所有社群帳號的貼文都清空，選擇神隱避風頭；不久前才有韓國網友透露，在教會愛心之家碰到宋智雅在擔任志工，有別於節目上華麗穿搭，僅戴著帽子和口罩，身上則是樸素簡約的衣服，讓宋智雅未來動向一度又引起熱議。

驚喜的是，宋智雅在神隱4個月左右，今（2日）在IG上傳一張身穿白色緊身上衣和牛仔褲的日常照，輕描淡寫地表示，「感謝大家的關心和支持，我過得很好，你們呢？」；粉絲們看到宋智雅沒有被輿論打敗，有好好生活，紛紛在底下留言鼓勵，讓宋智雅也感動地回覆，「我也很想念大家，謝謝」。