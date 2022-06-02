塞內加爾表示，非洲聯盟（African Union）主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）將於明天在俄羅斯西南部城市索契（Sochi）與俄羅斯總統蒲亭會面。

薩勒辦公室今天說，薩勒總統這次訪俄目的是在尋求「釋出穀物和肥料的庫存，封鎖這些產品特別影響到非洲國家」；他同時也將試圖緩解烏克蘭衝突。

薩勒辦公室說，這次訪問是在蒲亭邀請下所籌辦，薩勒將與非洲聯盟委員會（African Union Commission）主席一同前往。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基也將向非洲聯盟發表視訊演說，但日期尚未確定。

烏克蘭戰爭導致全球燃料、糧食和肥料成本飛漲，非洲國家有深切的感受。

烏克蘭和俄羅斯都是非洲小麥和其他穀物的主要供應國，而俄羅斯則是肥料主要生產國。

聯合國上個月說，非洲面臨由戰爭引發的「前所未有的」危機，使得非洲大陸面臨從氣候變遷到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等種種困難更加惡化。

薩勒在本週稍早呼籲歐盟領導人幫助減緩關鍵大宗商品危機。

他指出，西方國家將俄羅斯銀行排除在全球支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外的決定，可能會損害對於非洲大陸的糧食供應。

薩勒透過視訊表示：「當環球銀行金融電信協會系統受阻時，這意味著即使這些產品存在，就算還有其他支付管道，支付也變得複雜。」

薩勒認為俄羅斯封鎖敖德薩（Odessa）之舉損害烏克蘭糧食出口，他支持聯合國領導讓敖德薩港重新開放的努力。