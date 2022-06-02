從中國經吉爾吉斯到烏茲別克的跨國鐵路（中吉烏鐵路）在談判超過20年後，最近終於有望動工興建。據吉爾吉斯媒體報導，俄方對中吉烏鐵路興建方案已不再反對，最快明年就可以動工。而俄總統普丁態度的轉變，很可能與俄烏戰爭情勢有關，俄羅斯此刻必須極力拉攏與中國的關係。

據香港《經濟日報》報導，中吉烏鐵路的興建可以把中國與這2個中亞國家陸路交通時間縮短7天。但這條鐵路遲遲未能談成，除了中亞國家內部原因外，主要的阻力還是來自俄羅斯，因為俄羅斯向來視中亞為其勢力範圍。但最近俄烏戰爭情勢不利於俄方，普丁反對的態度已放軟。

俄方20多年來一直未同意中吉烏鐵路的興建，但最近因為俄烏戰爭局勢不利， 普丁已決定對中吉烏鐵路方案放手，中國可望完成這條「一帶一路」計劃中的重要運輸路線。（圖／路透）

吉爾吉斯卡巴爾通訊社（Kabar）報導說，吉國總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）透露，今年5月在集體安全組織（CSTO）峰會與普丁交談時表明，吉方需要中吉烏鐵路「就如需要空氣和水」，普丁則回應，如果吉方真有需要，俄方不會反對吉方興建這條鐵路。扎帕羅夫還暗示，中吉烏鐵路最快可在明年動工。稍早之前，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoev）在歐亞經濟聯盟（EEC）論壇上，也表示中吉烏鐵路會在短期內上馬。

報導認為，俄羅斯現已不再反對此案，讓人懷疑跟俄羅斯在俄烏戰爭下面對的國內外環境有關。這條鐵路的構想早在1996年就已提出，當時中國興建南疆鐵路2期庫爾勒至喀什段時，即提出可把鐵路延至吉爾吉斯、烏茲別克2國的建議，中吉烏3國為此曾於1997年簽署合作備忘錄，但項目一拖就是20多年。

項目受阻的原因相當複雜，報導指出，吉烏兩國對路線的走法、鐵路軌距有不同的意見，另外則是2國的資金與內部政局混亂問題。俄羅斯的態度對鐵路興建也極具關鍵作用，蘇聯解體後莫斯科對這2國仍有極大影響力，烏茲別克直到去年的最大貿易夥伴仍是俄羅斯，到今年才被中國超越。

正如吉國總統 扎帕羅夫暗示，俄方曾經反對中吉烏鐵路，俄羅斯作為傳統強權，其實對中國與中亞國家合作有一定戒心，並不願意眼白白看着勢力範圍受到蠶食。不過，國際格局正在俄烏戰爭下發生深刻變化，可能改變了俄方對中國與中亞合作的態度，為中吉烏鐵路開綠燈。

報導表示，如今俄羅斯受西方極力制裁，需要集中力解決自身經濟困境，對中亞國家經濟支持很可能不如從前。中亞國家亦需忌諱西方長臂管轄，減少與俄交易，避免遭到牽連後被西方國家制裁。