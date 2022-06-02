中職揮別「彈力球」時代，5隊中只有樂天桃猿沒有找來洋炮助拳，但洋炮發揮不如預期，各隊一軍都已無洋炮，統一獅羅薩更成為首位「領機票」的洋炮。是不是好洋炮不好找？味全龍總教練葉君璋提出個人看法，「看洋將的想法要調整，另外專職海外球探應會是未來趨勢。」

各隊找來的外籍打者表現不如預期亮眼，目前各隊洋炮也都待在二軍，是否是好洋炮不好找？葉總以富邦悍將霸帝士為例，「過去他的成績很好，全壘打也很多，可是看洋將不該只是看表現成績，還要看台灣投手的型態，去分析這名打者能否應付這樣的投手。」

葉君璋認為，看洋將不該只是看帳面上數據，更需要看他實戰表現。現在台灣洋將來台多半還是由經紀人介紹，球隊從觀看外籍選手影片、數據去做評估。

「派球探去國外看選手這是遲早的事。」葉君璋解釋，現在洋將月薪越來越高，如果找來的洋將表現不如預期或受傷，這些付出的薪水可能比請球探去國外看選手更多，「球團願意花錢請球探去國外看選手，或許可以減少不必要的開支，這應該會是未來趨勢。」

至於龍隊是否未來就會採取這樣的方式？葉總笑著說：「我有自己的方式，現已經在計畫當中。」